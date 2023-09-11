Силы обороны уничтожили российский дрон Форпост возле острова Змеиный 11 сентября, 16:51 Дрон Форпост (Фото:via Силы обороны юга)

Украинские военнослужащие уничтожили вражеский дрон Форпост недалеко от острова Змеиный. Он способен не только вести разведку, но и подсвечивать лазером цели для высокоточных боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга.

Там также уточнили, что в качестве средств слежения и наблюдения на дроне используется одна электрооптическая и одна инфракрасная камеры, что дает возможность его круглосуточного использования.

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Дрон Форпост может находиться в полете около 18 часов и преодолевать до 250 км, а в обновленной версии и до 350 км. Его стоимость — около 6 миллионов долларов.

При этом после модернизации на БпЛА этого типа появился и обновленный канал связи, также заявлено о разработке подвесных контейнеров с дополнительными системами, в частности радара для выявления целей на суше, комплекса радиотехнической разведки, а также ретрансляции сигнала.