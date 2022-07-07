В Херсонской области украинские военные уничтожили ДРГ и отбили вражеский штурм

7 июля, 08:00
Украинские военные уничтожили ДРГ и отбили вражеский штурм в Херсонской области (Фото:Генштаб)

Украинские военные уничтожили ДРГ и отбили вражеский штурм в Херсонской области (Фото:Генштаб)

В Херсонской области в районе Добрянки украинские военные почти полностью уничтожили диверсионно-разведывательную группу российских оккупантов и успешно отбили последовавший за этим вражеский штурм.

Об этом сообщает Генштаб.

На Южнобугском направлении оккупанты сосредоточили усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины.

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Вели обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Посад-Покровское, Прибужское, Мирное, Котлярово и Благодатное.

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В акватории Черного и Азовского морей террористические войска РФ удерживают в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины четыре носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях в Запорожской и Херсонской областях.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Херсонская область Юг Украины Штурм Война России против Украины ДРГ

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