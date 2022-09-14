Генштаб сообщил о результатах работы ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки 14 сентября, 08:03 Ракетные войска и артиллерия ВСУ уничтожили девять вражеских пунктов управления (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники оккупантов.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

Подразделения противовоздушной обороны украинских войск на разных направлениях уничтожили два вражеских самолета (Су-25 и Су-24М), один вертолет Ми-8 и БПЛА.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по девяти пунктам управления бригадного и батальонного уровней и по трем районам сосредоточения вражеской живой силы и боевой техники. Потери российских оккупантов уточняются.

При этом оккупационные войска РФ обстреляли инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии:

на Северском направлении — в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Степное Сумской области;

на Харьковском направлении — Басово и Купянск;

на Краматорском направлении — Яремовка, Татьяновка, Райгородок, Северск, Белогоровка, Кривая Лука, Спорное, Верхнекаменское, Дроновка, Григоровка и Звановка;

на Бахмутском направлении — Юрьевка, Нью-Йорк, Николаевка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмут, Бахмутское и Яковлевка;

на Авдеевском направлении — Марьинка, Красногоровка, Первомайское и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении — Большая Новоселка, Новодонецкое и Времивка;

на Запорожском направлении — Новополье, Гуляйполе, Железнодорожное, Красное;

на Южнобугском направлении — Таврийское, Мирное, Терновые Поды, Партизанское, Красная Долина, Белогорка, Новогреднево, Безыменное, Сухой Ставок, Белая Криница, Ольгино, Высокополье, Каменное.

Кроме того, оккупанты постоянно ведут воздушную разведку БПЛА.

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