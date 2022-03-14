ВСУ уничтожили за сутки четыре самолета и три вертолета оккупантов

14 марта, 01:24
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Предварительно зафиксировано три попадания по самолетам противника (Фото:facebook.com/kpszsu)

Предварительно зафиксировано три попадания по самолетам противника (Фото:facebook.com/kpszsu)

В течение суток 13 марта силами украинской противовоздушной обороны были поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотный летательный аппарат оккупантов. ВСУ выпустили зенитные ракеты по враждеских воздушных целях.

Об этом говорится в сообщении Командования.

Отмечается, что на одном из стратегических направлений в Киевской области группа вражеских самолетов типов Су-35, Су-34 и Су-25 пыталась нанести ракетно-бомбовые удары по оборонным редутам украинских защитников.

"И пока истребители Воздушных Сил вели позиционное воздушное противостояние с превосходящими силами оккупантов, противовоздушная оборона выпустила зенитные ракеты по вражеским воздушным целям", - говорится в сообщении.

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Предварительно зафиксировано три попадания по самолетам противника. Также зенитные ракетные войска информируют о поражении трех вертолетов рашистов и одного БПЛА.

Кроме того, ПВО оперативного командования Север по утрам поразило еще один самолет оккупантов.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Воздушные силы Война России против Украины

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