ВСУ уничтожили за сутки четыре самолета и три вертолета оккупантов
Предварительно зафиксировано три попадания по самолетам противника (Фото:facebook.com/kpszsu)
В течение суток 13 марта силами украинской противовоздушной обороны были поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотный летательный аппарат оккупантов. ВСУ выпустили зенитные ракеты по враждеских воздушных целях.
Об этом говорится в сообщении Командования.
Отмечается, что на одном из стратегических направлений в Киевской области группа вражеских самолетов типов Су-35, Су-34 и Су-25 пыталась нанести ракетно-бомбовые удары по оборонным редутам украинских защитников.
"И пока истребители Воздушных Сил вели позиционное воздушное противостояние с превосходящими силами оккупантов, противовоздушная оборона выпустила зенитные ракеты по вражеским воздушным целям", - говорится в сообщении.
Предварительно зафиксировано три попадания по самолетам противника. Также зенитные ракетные войска информируют о поражении трех вертолетов рашистов и одного БПЛА.
Кроме того, ПВО оперативного командования Север по утрам поразило еще один самолет оккупантов.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.