ВСУ уничтожили за сутки четыре самолета и три вертолета оккупантов 14 марта, 01:24 Цей матеріал також доступний українською Предварительно зафиксировано три попадания по самолетам противника (Фото:facebook.com/kpszsu)

В течение суток 13 марта силами украинской противовоздушной обороны были поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотный летательный аппарат оккупантов. ВСУ выпустили зенитные ракеты по враждеских воздушных целях.

Об этом говорится в сообщении Командования.



Отмечается, что на одном из стратегических направлений в Киевской области группа вражеских самолетов типов Су-35, Су-34 и Су-25 пыталась нанести ракетно-бомбовые удары по оборонным редутам украинских защитников.

"И пока истребители Воздушных Сил вели позиционное воздушное противостояние с превосходящими силами оккупантов, противовоздушная оборона выпустила зенитные ракеты по вражеским воздушным целям", - говорится в сообщении.

Предварительно зафиксировано три попадания по самолетам противника. Также зенитные ракетные войска информируют о поражении трех вертолетов рашистов и одного БПЛА.

Кроме того, ПВО оперативного командования Север по утрам поразило еще один самолет оккупантов.

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