ВСУ уничтожили четыре роты российских десантников и две тактические группы оккупантов — Генштаб 19 апреля, 19:43 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный (Фото:Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Украинская армия ликвидировала две тактические группы оккупантов и четыре роты российских десантников, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

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По информации Генштаба, в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14-го армейского корпуса береговых войск северного флота был уничтожен личный состав двух батальонных тактических групп.

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Также на территории Украины были уничтожены три роты 51-го парашютно-десатного полка и роту 137-го парашютно-десантного полка, входящие в состав 106-й парашютно-десантной дивизии, добавили в ведомстве.

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