ВСУ уничтожили четыре роты российских десантников и две тактические группы оккупантов — Генштаб

19 апреля, 19:43
Цей матеріал також доступний українською
Украинский военный (Фото:Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Украинский военный (Фото:Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Поддержи НВ

Украинская армия ликвидировала две тактические группы оккупантов и четыре роты российских десантников, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

По информации Генштаба, в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14-го армейского корпуса береговых войск северного флота был уничтожен личный состав двух батальонных тактических групп.

Видео дня
Читайте также:

Также на территории Украины были уничтожены три роты 51-го парашютно-десатного полка и роту 137-го парашютно-десантного полка, входящие в состав 106-й парашютно-десантной дивизии, добавили в ведомстве.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/298410722472013
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Война в Украине Генштаб ВСУ

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X