Орлан-10, Элерон и Ланцет. ВСУ за сутки уничтожили четыре вражеских БПЛА и отбили 45 атак россиян — Генштаб 16 апреля, 19:19 Украинский военный (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные за сутки уничтожили четыре вражеских беспилотника: два — типа Орлан-10, один — Элерон и дрон-камикадзе Ланцет. Силы обороны отразили более 45 атак российской армии на четырех направлениях фронта.

Об этом говорится в сведении Генерального штаба ВСУ.



Авиация Сил обороны в сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники армии РФ, а также уничтожили склад горюче-смазочных материалов и два склада боеприпасов противника.

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В Генштабе отмечают, что за прошедшие сутки противник нанес 25 ракетных ударов с ЗРК С-300 по Запорожье, Камышевасу Запорожской области и Снигиревке на Николаевщине, а также совершил 28 авиационных ударов.

Оккупанты совершили четыре обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, гражданские учебные заведения, больницы, церкви и другая инфраструктура.

Ситуация на направлениях фронта

Как отмечает Генштаб, российская оккупационная армия продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь. На територии данной страны продолжают находиться некие подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ.

В приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей содержатся определенные подразделения противника.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Западное и Кондрашовка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Григоровки и возле Спорного. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут. Противник провел атаки в районах населенных пунктов Хромово и Ивановское, успеха не имел. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Новодмитровка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Водяного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии столкновения.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки. Также вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за сутки враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Времовка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. За сутки произвел обстрелы ряда населенных пунктов.