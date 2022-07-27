ВСУ удалось уничтожить часть российских С-300, обстреливавших Николаев — Ким

27 июля, 14:56
По словам Виталия Кима, оставшиеся ЗРК могут быть уничтожены в ближайшие недели (Фото:Скриншот видео Укрінформ/YouTube)

По словам Виталия Кима, оставшиеся ЗРК могут быть уничтожены в ближайшие недели (Фото:Скриншот видео Укрінформ/YouTube)

Украинским военным удалось уничтожить несколько российских зенитно-ракетных комплексов С-300, которыми войска РФ обстреливали Николаев из-за нехватки ракет нужного класса.

Об этом в среду, 27 июля, сообщил руководитель областной военной администрации Виталий Ким.

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«Обстреливают нас каждый день уже пятую неделю. Была уничтожена батарея или дивизион С-300. И мы знаем, где еще находятся эти С-300, которые подвезли, и сейчас обстреливают Николаев. Мы над этим работаем, ВСУ продвигаются», — рассказал он во время брифинга в Украинском медиацентре.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=7tYYen7eyi4&t=56s

По словам главы ОВА, результаты по оставшимся ЗРК С-300 можно ожидать в ближайшие недели.

«С самолетами, которые используют ракеты „воздух-земля“, мы мало что можем сделать, кроме ПВО. Об этом ничего не могу сказать. А что касается наземных установок, то думаю, неделя-две — и будут тоже результаты», — заявил Ким.

https://www.youtube.com/watch?v=svT8zSM9eFY
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Николаев Российская агрессия ЗРК С-300 Война России против Украины Виталий Ким

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