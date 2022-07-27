ВСУ удалось уничтожить часть российских С-300, обстреливавших Николаев — Ким 27 июля, 14:56 По словам Виталия Кима, оставшиеся ЗРК могут быть уничтожены в ближайшие недели (Фото:Скриншот видео Укрінформ/YouTube)

Украинским военным удалось уничтожить несколько российских зенитно-ракетных комплексов С-300, которыми войска РФ обстреливали Николаев из-за нехватки ракет нужного класса.

Об этом в среду, 27 июля, сообщил руководитель областной военной администрации Виталий Ким.

«Обстреливают нас каждый день уже пятую неделю. Была уничтожена батарея или дивизион С-300. И мы знаем, где еще находятся эти С-300, которые подвезли, и сейчас обстреливают Николаев. Мы над этим работаем, ВСУ продвигаются», — рассказал он во время брифинга в Украинском медиацентре.

Видео дня

По словам главы ОВА, результаты по оставшимся ЗРК С-300 можно ожидать в ближайшие недели.

«С самолетами, которые используют ракеты „воздух-земля“, мы мало что можем сделать, кроме ПВО. Об этом ничего не могу сказать. А что касается наземных установок, то думаю, неделя-две — и будут тоже результаты», — заявил Ким.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.