Бойцы 53-й ОМБр ВСУ уничтожили бронетехнику РФ на Донбассе — видео

11 апреля, 10:36
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ВСУ уничтожили два танка, БМП и МТ-ЛБ (Фото:Скриншот видео UAWeapons/Twitter)

ВСУ уничтожили два танка, БМП и МТ-ЛБ (Фото:Скриншот видео UAWeapons/Twitter)

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Военнослужащие 53-я механизированной бригады ВСУ уничтожила на Донбассе бронетехнику российских оккупантов.

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Соответствующее видео, снятое с помощью украинского разведывательного дрона, было обнародовано в соцсетях в понедельник, 11 апреля.

Видео дня

В результате успешного удара ВСУ уничтожили одну МТ-ЛБ, а также два танка (предположительно Т-72) и БМП.

Слушайте подкаст на эту тему
https://twitter.com/UAWeapons/status/1513273912435564547
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Донбасс Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российская военная техника Война России против Украины

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