Бойцы 53-й ОМБр ВСУ уничтожили бронетехнику РФ на Донбассе — видео
ВСУ уничтожили два танка, БМП и МТ-ЛБ (Фото:Скриншот видео UAWeapons/Twitter)
Военнослужащие 53-я механизированной бригады ВСУ уничтожила на Донбассе бронетехнику российских оккупантов.
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Соответствующее видео, снятое с помощью украинского разведывательного дрона, было обнародовано в соцсетях в понедельник, 11 апреля.
В результате успешного удара ВСУ уничтожили одну МТ-ЛБ, а также два танка (предположительно Т-72) и БМП.
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