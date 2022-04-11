Бойцы 53-й ОМБр ВСУ уничтожили бронетехнику РФ на Донбассе — видео 11 апреля, 10:36 Цей матеріал також доступний українською ВСУ уничтожили два танка, БМП и МТ-ЛБ (Фото:Скриншот видео UAWeapons/Twitter)

Военнослужащие 53-я механизированной бригады ВСУ уничтожила на Донбассе бронетехнику российских оккупантов.

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Соответствующее видео, снятое с помощью украинского разведывательного дрона, было обнародовано в соцсетях в понедельник, 11 апреля.

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В результате успешного удара ВСУ уничтожили одну МТ-ЛБ, а также два танка (предположительно Т-72) и БМП.

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