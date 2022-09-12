В Херсонской области ВСУ уничтожили бригаду российских морпехов — Генштаб 12 сентября, 07:23 Генштаб сообщил, как ВСУ разгромили российских морпехов в Херсонской области (Фото:Генштаб)

После удачных действий Сил обороны на Херсонском направлении российские оккупанты понесли значительные потери в живой силе.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

По имеющейся информации, 810 отдельная бригада морской пехоты, которая дислоцируется в Севастополе, потеряла почти 85% личного состава.

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«У остальных военнослужащих крайне низкое морально-психологическое состояние, они массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий», — говорится в сообщении.

Накануне вечером Генштаб сообщал, что российские оккупанты отошли со своих позиций в некоторых населенных пунктах Херсонской области.

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