В Херсонской области ВСУ уничтожили бригаду российских морпехов — Генштаб
Генштаб сообщил, как ВСУ разгромили российских морпехов в Херсонской области (Фото:Генштаб)
После удачных действий Сил обороны на Херсонском направлении российские оккупанты понесли значительные потери в живой силе.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.
По имеющейся информации, 810 отдельная бригада морской пехоты, которая дислоцируется в Севастополе, потеряла почти 85% личного состава.
«У остальных военнослужащих крайне низкое морально-психологическое состояние, они массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий», — говорится в сообщении.
Накануне вечером Генштаб сообщал, что российские оккупанты отошли со своих позиций в некоторых населенных пунктах Херсонской области.
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