Спрятали на ферме: украинская артиллерия уничтожила за раз более 40 единиц техники ВС РФ — видео 4 апреля, 14:17 Цей матеріал також доступний українською Как отметили в ВСУ, артудар значительно уменьшил потенциал ВС РФ на одном из направлений (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Украинские артиллеристы уничтожили технику ВС РФ, которую российские оккупанты пытались спрятать на территории фермы.

Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщило командование оперативно-тактической группировки ВСУ Восток, опубликовав видео с последствиями удара.

Война России против Украины — главные события 4 апреля



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«Метким огнем наши артиллеристы накрыли ангар с техникой. После чего произошла детонация машин с горючим. Российские оккупационные войска потеряли более 40 единиц автомобильной техники. Это в свою очередь значительно уменьшает потенциал врага на одном из направлений в районе боевых действий», — говорится в сообщении.

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