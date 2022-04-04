Спрятали на ферме: украинская артиллерия уничтожила за раз более 40 единиц техники ВС РФ — видео

4 апреля, 14:17
Цей матеріал також доступний українською
Как отметили в ВСУ, артудар значительно уменьшил потенциал ВС РФ на одном из направлений (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Как отметили в ВСУ, артудар значительно уменьшил потенциал ВС РФ на одном из направлений (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Украинские артиллеристы уничтожили технику ВС РФ, которую российские оккупанты пытались спрятать на территории фермы.

Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщило командование оперативно-тактической группировки ВСУ Восток, опубликовав видео с последствиями удара.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Видео дня

«Метким огнем наши артиллеристы накрыли ангар с техникой. После чего произошла детонация машин с горючим. Российские оккупационные войска потеряли более 40 единиц автомобильной техники. Это в свою очередь значительно уменьшает потенциал врага на одном из направлений в районе боевых действий», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/otueast/videos/1281258079068472/
Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Артиллерийский удар Российская военная техника Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X