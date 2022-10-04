ВСУ за сутки уничтожили более 60 единиц вражеской техники на юге

4 октября, 04:00
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)

К вечеру, 3 октября, в Криворожском районе силами противовоздушной обороны была сбита вражеская ракета. Украинская авиация нанесла девять ударов по враждебным позициям и объектам.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 290 огневых задач, по результатам которых получено подтверждение об уничтожении 87 российских военных и более 60 единиц техники, три из которых – два танка и БМП – затрофеены. Также был уничтожен: 31 вражеский танк, 27 единиц другой автобронетехники. Уничтожена реактивная система залпового огня Ураган и транспортно-заряжающая машина к ней, минометный комплекс Сани 120-го калибра.

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"Черное море после шторма имеет повышенное волнение, следовательно, минная опасность усилена. Девять кораблей вражеского флота продолжают укрываться у Крымского побережья. Изготовка 5 ракетоносителей, снаряженные 32 Калибрами», — добавили в Командовании.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Война России против Украины

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