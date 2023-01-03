Пытались спрятаться под мостом. ВСУ превратили блокпост оккупантов под Донецком в «ад» — видео 3 января, 11:26 Блокпост был практически полностью уничтожен (Фото:Коллаж NV)

Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало видео с последствиями удара по укрепленному блокпосту российских войск в Донецкой области.

Обнародованные кадры были сняты выжившими захватчиками.

Как сообщается, оккупанты оборудовали блокпост под мостом в районе населенного пункта Пески под Донецком.

Видео дня

Несмотря на то, что позиции были укрыты бетонной конструкции, в результате удара украинских войск они превратились в настоящий «ад».

Потери противника не уточняются, однако от блокпоста россиян практически ничего не осталось.