В Николаевской области на подлете с моря сбили российский беспилотник 9 января, 11:11 Украинские военные уничтожили вражеский беспилотник (Фото:Воздушное командование Юг/Facebook)

Утром в понедельник, 9 января, украинские военные сбили российский беспилотник в Николаевской области.

Как сообщили в пресс-службе Воздушного командования Юг в Facebook, ударно-разведывательный беспилотник оккупантов был сбит на подлете с моря в Очаковский порт.

Там добавили, что аналогичный БПЛА был поражен также 7 января.

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Войска РФ систематически наносят удары по акватории Очаковской громады Николаевской области, в том числе из артиллерии. Враг также проводит разведку.

Украинские военные сбивают вражеские дроны. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину удалось уничтожить более 1800 беспилотников оккупантов.