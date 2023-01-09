В Николаевской области на подлете с моря сбили российский беспилотник
Украинские военные уничтожили вражеский беспилотник (Фото:Воздушное командование Юг/Facebook)
Утром в понедельник, 9 января, украинские военные сбили российский беспилотник в Николаевской области.
Как сообщили в пресс-службе Воздушного командования Юг в Facebook, ударно-разведывательный беспилотник оккупантов был сбит на подлете с моря в Очаковский порт.
Там добавили, что аналогичный БПЛА был поражен также 7 января.
Войска РФ систематически наносят удары по акватории Очаковской громады Николаевской области, в том числе из артиллерии. Враг также проводит разведку.
Украинские военные сбивают вражеские дроны. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину удалось уничтожить более 1800 беспилотников оккупантов.