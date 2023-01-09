В Николаевской области на подлете с моря сбили российский беспилотник

9 января, 11:11
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Украинские военные уничтожили вражеский беспилотник (Фото:Воздушное командование Юг/Facebook)

Украинские военные уничтожили вражеский беспилотник (Фото:Воздушное командование Юг/Facebook)

Утром в понедельник, 9 января, украинские военные сбили российский беспилотник в Николаевской области.

Как сообщили в пресс-службе Воздушного командования Юг в Facebook, ударно-разведывательный беспилотник оккупантов был сбит на подлете с моря в Очаковский порт.

Там добавили, что аналогичный БПЛА был поражен также 7 января.

Видео дня

https://www.facebook.com/PvKPivden/posts/pfbid0GFgXCYLwxbcq1mQYKK89ihXjcdFfR6YJc7ExvxxXzJUoZCQcxuSB9qNhYd3GYJeel

Войска РФ систематически наносят удары по акватории Очаковской громады Николаевской области, в том числе из артиллерии. Враг также проводит разведку.

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Украинские военные сбивают вражеские дроны. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину удалось уничтожить более 1800 беспилотников оккупантов.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Беспилотник Николаевская область Война России против Украины

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