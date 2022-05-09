ВСУ уничтожили базу российских войск под Изюмом — видео 9 мая, 10:29 Цей матеріал також доступний українською По имеющимся данным, база ВС РФ находилась в селе Забавное (Фото:Коллаж НВ)

Украинские артиллеристы нанесли мощный удар по базе российских оккупантов в Харьковской области.

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Соответствующее видео опубликовало командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

По имеющимся данным, база военных РФ была расположена в селе Забавное под Изюмом.

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«На видео зафиксировано, как артиллеристы Сухопутных войск во взаимодействии с десантниками наносят сокрушительный удар российским оккупантам — уничтожая их вместе с военной техникой», — рассказали украинские защитники.

Потери противника в результате удара ВСУ не уточняются.

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