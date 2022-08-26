Соцсети: В Кадиевке уничтожена база оккупантов в гостинице Донбасс — фото

26 августа, 09:47
Поделиться:
Местные жители пишут, что слышали около 10 взрывов (Фото:samotniyskhid/Twitter)

Местные жители пишут, что слышали около 10 взрывов (Фото:samotniyskhid/Twitter)

В соцсетях появились сообщения об ударе по временно подконтрольной российским войскам Кадиевке (ранее Стаханов) Луганской области.

Читайте также:
В оккупированной Кадиевке прогремели мощные взрывы: СМИ сообщили об уничтожении одного из главных военных складов РФ

Как сообщается, одной из целей оказалась гостиница Донбасс, в котором находилась база оккупантов.

«Подруга написала, что точно в Донбасс попали;

И гостиница, и ранее автошкола, 10, 9 училища. И везде один нюанс — находящиеся в зданиях «вежливые люди»;

Видео дня

10 ракет! Какие же там разрушения!", — пишут местные жители.

Кроме того, кто-то из очевидцев обнародовал фото с последствиями удара по гостинице, на которых видно, что в результате попадания ракеты верхние этажи здания оказались полностью разрушенными.

https://www.youtube.com/embed/TJw1PpdBtvk
https://twitter.com/samotniyskhid/status/1563037924324970499

Информации о потерях среди оккупантов на данное время нет.

Украинское военное руководство сообщения об ударе по Кадиевке пока не комментировало.

Напомним, что в июне ВСУ уничтожили там базу кремлевской ЧВК Вагнера, которая была обустроена на местном стадионе.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Российская агрессия Луганская область Ракетные удары Гостиница Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X