Соцсети: ВСУ ударили по оккупантам в общежитии школы полиции в Херсоне — фото 2 сентября, 09:31 Информации о количестве ликвидированных оккупантов пока нет (Фото:t.me/hueviyherson)

В ночь на пятницу, 2 сентября, украинские военные нанесли удар по еще одной базе российских захватчиков во временно подконтрольном им Херсоне.

Об этом рассказали в соцсетях местные жители, опубликовав видео, на котором слышны звуки взрывов в районе места происшествия.

Как сообщается, ракетному обстрелу подверглось общежитие школы полиции на улице Кольцова, в котором расположились российские войска. По некоторым данным, там могли находиться около 200 солдат.

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Кроме того, обнародовано также фото с последствиями удара. На нем видно, что верхние этажи здания в результате прилетов были уничтожены.

Информации о количестве ликвидированных оккупантов на данное время нет.

Официальных комментарием по этому поводу от украинских военных также пока не поступало.

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