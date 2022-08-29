В соцсетях сообщили об уничтожении базы оккупантов в Херсоне — видео 29 августа, 09:18 Информации о потерях противника пока не поступало (Фото:t.me/hueviyherson)

В понедельник, 29 августа, жители временно оккупированного Херсона сообщили об ударе по базе российских захватчиков.

По имеющимся данным, речь идет о воинской части на улице Паровозной.

Кроме того, очевидцы обнародовали в соцсетях видео с последствиями ракетного обстрела, на которых видно, что верхние этажи здания были полностью уничтожены.

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«Воинская часть все… Я думаю, что там никто не выжил. Потому что у нас было сильно громко», — прокомментировала местная жительница масштабы разрушений.

В то же время информации о потерях противника в результате ракетного обстрела на данное время не поступало.

Украинское военное командование уничтожение базы оккупантов также пока не комментировало.

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