Украинские военные уничтожили в Луганской области базу ЧВК Вагнера — журналист

9 июня, 11:04
Цей матеріал також доступний українською
Российские наемники располагались на стадионе в Кадиевке (Фото:Pravda Gerashchenko)

Российские наемники располагались на стадионе в Кадиевке (Фото:Pravda Gerashchenko)

В четверг, 9 июня, украинские военные уничтожили в Луганской области базу наемников российской ЧВК Вагнера.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале украинский журналист Роман Бочкала.

По его словам, российские наемники устроились на стадионе в Кадиевке (бывший Стаханов).

«Горит стадион в Стаханове, где была расположена база ЧВК Вагнера. По предварительной информации, один выживший», — рассказал он, опубликовав фото, на котором виден огромный столб черного дыма, поднимающийся с подконтрольных РФ позиций.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/V1LUQQGFJDA
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Луганская область Антон Геращенко Российские военные Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X