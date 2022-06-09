Украинские военные уничтожили в Луганской области базу ЧВК Вагнера — журналист 9 июня, 11:04 Цей матеріал також доступний українською Российские наемники располагались на стадионе в Кадиевке (Фото:Pravda Gerashchenko)

В четверг, 9 июня, украинские военные уничтожили в Луганской области базу наемников российской ЧВК Вагнера.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале украинский журналист Роман Бочкала.

По его словам, российские наемники устроились на стадионе в Кадиевке (бывший Стаханов).

«Горит стадион в Стаханове, где была расположена база ЧВК Вагнера. По предварительной информации, один выживший», — рассказал он, опубликовав фото, на котором виден огромный столб черного дыма, поднимающийся с подконтрольных РФ позиций.

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