Казанский: ВСУ уничтожили в Кадиевке казарму ЧВК Вагнера — видео 19 сентября, 10:43 Российские наемники обустроили казарму в здании местного Дворца культуры (Фото:Денис Казанский/Twitter)

Украинские военные уничтожили в Кадиевке (бывший Стаханов) Луганской области базу скандальной российской ЧВК Вагнера.

Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщил у себя в соцсетях журналист Денис Казанский.

Кроме того, он также опубликовал видео с последствиями ракетного обстрела.

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По словам журналиста, российские наемники обустроили себе казарму в городском Доме культуры, по зданию которого был нанесен удар из реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Обратите внимание, как точно нанесен удар. Уничтожена именно та часть здания, где находились выродки. Остальные секции не пострадали», — отметил он в комментарии к обнародованным кадрам.

Информации о потерях россиян в результате уничтожения базы наемников на данное время не поступало.

В Генштабе уничтожение объекта пока не комментировали.

Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.



На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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