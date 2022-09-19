Казанский: ВСУ уничтожили в Кадиевке казарму ЧВК Вагнера — видео

19 сентября, 10:43
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Российские наемники обустроили казарму в здании местного Дворца культуры (Фото:Денис Казанский/Twitter)

Российские наемники обустроили казарму в здании местного Дворца культуры (Фото:Денис Казанский/Twitter)

Украинские военные уничтожили в Кадиевке (бывший Стаханов) Луганской области базу скандальной российской ЧВК Вагнера.

Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщил у себя в соцсетях журналист Денис Казанский.

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Кроме того, он также опубликовал видео с последствиями ракетного обстрела.

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По словам журналиста, российские наемники обустроили себе казарму в городском Доме культуры, по зданию которого был нанесен удар из реактивных систем залпового огня HIMARS.

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«Обратите внимание, как точно нанесен удар. Уничтожена именно та часть здания, где находились выродки. Остальные секции не пострадали», — отметил он в комментарии к обнародованным кадрам.

https://twitter.com/den_kazansky/status/1571750471509086210

Информации о потерях россиян в результате уничтожения базы наемников на данное время не поступало.

В Генштабе уничтожение объекта пока не комментировали.

https://www.youtube.com/embed/3i-DjZqbxWk

Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Ракетные удары Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины РСЗО HIMARS Кадиевка

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