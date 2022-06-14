Украинские десантники уничтожили батарею РСЗО Ураган и другую военную технику РФ — видео

14 июня, 09:58
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ВСУ уничтожили три РСЗО и другую военную технику (Фото:Скриншот видео 81-й ОАБр)

ВСУ уничтожили три РСЗО и другую военную технику (Фото:Скриншот видео 81-й ОАБр)

Бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск нанесли удар по позициям российских оккупантов, лишив их реактивной артиллерии и обслуживающей ее техники.

Об этом во вторник, 14 июня, сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

В результате артудара по скоплению техники были уничтожены три реактивных системы залпового огня БМ-27 Ураган, одна ТЗМ 9Т452 (транспортно-заряжающая машина), три бензовоза и один военный кран.

Видео дня
https://www.facebook.com/AFUStratCom/videos/576433380577994/

Потери противника в живой силе не уточняются.

https://www.youtube.com/embed/ALVf8brPoxg
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Десантники Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российская военная техника Война России против Украины

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