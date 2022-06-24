Автор книги «Ихтамнет»: ВСУ ликвидировали известного наемника ЧВК Вагнера

24 июня, 11:37
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Уничтоженный наемник принимал ранее участие в боевых действиях в Сирии и Ливии (Фото:mazay2020/t.me)

Уничтоженный наемник принимал ранее участие в боевых действиях в Сирии и Ливии (Фото:mazay2020/t.me)

Украинские военные ликвидировали наемника российской частной военной компании Вагнера Евгения Орлова, известного под псевдонимом Илья Мазаев.

Об этом сообщили в прокремлевских пабликах в соцсетях.

mazay2020/t.me
Фото: mazay2020/t.me

До ЧВК Вагнера Орлов был флотским офицером.

Бизнес-Арс
Фото: Бизнес-Арс

По данным Миротворца, прокремлевский наемник является автором автобиографической книги «#Ихтамнет», повествующей о его участии в боевых действиях в Украине, Сирии и Ливии.

Видео дня
666_mancer/Twitter
Фото: 666_mancer/Twitter
mazay2020/t.me
Фото: mazay2020/t.me
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«Орлов так жаждал славы, что до последнего дня размещал фото и видео своего участия в боевых действиях в Украине, одновременно сливая диспозиции орков на Донбассе. Используя в том числе и эти данные, ВСУ нанесли несколько точных артиллерийских ударов по «вагнеровским» базам, один из которых, судя по всему, накрыл Орлова-Мазаева, а заодно еще несколько десятков «ихтамнетов», — говорится о нем на сайте Центра.

Когда именно и при каких именно обстоятельства был уничтожен вагнеровец, не уточняется.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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