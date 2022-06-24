Автор книги «Ихтамнет»: ВСУ ликвидировали известного наемника ЧВК Вагнера
Уничтоженный наемник принимал ранее участие в боевых действиях в Сирии и Ливии (Фото:mazay2020/t.me)
Украинские военные ликвидировали наемника российской частной военной компании Вагнера Евгения Орлова, известного под псевдонимом Илья Мазаев.
Об этом сообщили в прокремлевских пабликах в соцсетях.
До ЧВК Вагнера Орлов был флотским офицером.
По данным Миротворца, прокремлевский наемник является автором автобиографической книги «#Ихтамнет», повествующей о его участии в боевых действиях в Украине, Сирии и Ливии.
«Орлов так жаждал славы, что до последнего дня размещал фото и видео своего участия в боевых действиях в Украине, одновременно сливая диспозиции орков на Донбассе. Используя в том числе и эти данные, ВСУ нанесли несколько точных артиллерийских ударов по «вагнеровским» базам, один из которых, судя по всему, накрыл Орлова-Мазаева, а заодно еще несколько десятков «ихтамнетов», — говорится о нем на сайте Центра.
Когда именно и при каких именно обстоятельства был уничтожен вагнеровец, не уточняется.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.