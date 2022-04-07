В Херсонской области разбили артиллерийскую батарею ВС РФ — видео

7 апреля, 11:17
Цей матеріал також доступний українською
Перепуганные оккупанты в панике метались по своим позициям, пытаясь спастись от снарядов (Фото:Скриншот видео InformNapalm)

Перепуганные оккупанты в панике метались по своим позициям, пытаясь спастись от снарядов (Фото:Скриншот видео InformNapalm)

Вооруженные силы Украины нанесли удар по артиллерийской батарее ВС РФ в Херсонской области.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Соответствующее видео, снятое с помощью разведывательного дрона, опубликовали в четверг, 7 апреля, в Telegram-канале InformNapalm.

Видео дня

На нем видно российских оккупантов, в панике мечущихся по своим позициям, попавших под огонь ВСУ, пытаясь спастись от снарядов.

При этом скрыться удалось не всем: один из грузовиков с боеприпасами взорвался в результате точного попадания украинской артиллерии.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Артиллерия Херсонская область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X