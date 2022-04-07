В Херсонской области разбили артиллерийскую батарею ВС РФ — видео
Перепуганные оккупанты в панике метались по своим позициям, пытаясь спастись от снарядов (Фото:Скриншот видео InformNapalm)
Вооруженные силы Украины нанесли удар по артиллерийской батарее ВС РФ в Херсонской области.
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Соответствующее видео, снятое с помощью разведывательного дрона, опубликовали в четверг, 7 апреля, в Telegram-канале InformNapalm.
На нем видно российских оккупантов, в панике мечущихся по своим позициям, попавших под огонь ВСУ, пытаясь спастись от снарядов.
При этом скрыться удалось не всем: один из грузовиков с боеприпасами взорвался в результате точного попадания украинской артиллерии.
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