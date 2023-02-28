ВСУ уничтожили артиллерию и Грады, из которых россияне обстреливали Херсонщину 28 февраля, 04:30 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ)

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об уничтожении трех артустановок и двух Градов, из которых оккупанты обстреливали Херсонщину.

"Укоротили век по меньшей мере 10 рашистам, уничтожили очередной миномет, две реактивные системы залпового огня Град и три артустановки, из которых обстреливали Херсонщину. Результативно отработаны по трем наблюдательным пунктам врага на левом берегу", - сообщили в ОК Юг.



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