ВСУ уничтожили артиллерию и Грады, из которых россияне обстреливали Херсонщину

28 февраля, 04:30
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ)

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об уничтожении трех артустановок и двух Градов, из которых оккупанты обстреливали Херсонщину.

"Укоротили век по меньшей мере 10 рашистам, уничтожили очередной миномет, две реактивные системы залпового огня Град и три артустановки, из которых обстреливали Херсонщину. Результативно отработаны по трем наблюдательным пунктам врага на левом берегу", - сообщили в ОК Юг.

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https://www.youtube.com/watch?v=jJ07gp5oiRg
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Артиллерия Херсонская область Война в Украине РСЗО Град Война России против Украины

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