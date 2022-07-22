ВСУ уничтожили почти целый дивизион российских гаубиц Мста-Б — видео

22 июля, 13:18
В результате операции был также уничтожен личный состав ВС РФ и арсенал с БК (Фото:Коллаж НВ)

В результате операции был также уничтожен личный состав ВС РФ и арсенал с БК (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военные уничтожили почти целый дивизион российских 152-мм гаубиц Мста-Б.

Об этом сообщили в пятницу, 22 июля, в командовании Десантно-штурмовых войск, опубликовав видео операции.

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Кроме артиллерии захватчиков, бойцы ВСУ ликвидировали личный состав ВС РФ, а также другую военную технику и склад со снарядами.

Видео дня

«Благодаря четкому и слаженному взаимодействию был уничтожен гаубический артиллерийский дивизион (без одной гаубической батареи) — восемь единиц 152-мм гаубиц 2А65 Мста-Б, личный состав дивизии, автомобильная техника, боекомплект и фортификационные сооружения российских оккупантов», — говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/embed/2UBq7CleE-s
https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua/videos/632278977873449/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Десантники Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Артиллерия Гаубицы Мста-Б Война России против Украины

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