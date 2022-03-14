Бойцы ВСУ устроили зрелищный «фейерверк», попав снарядом в арсенал оккупантов — видео
В результате удара хранившиеся в арсенале ракеты ВС РФ начали разлетаться в разные стороны (Фото:Скриншот видео @donikroman/Twitter)
Украинские военные нанесли удар по позициям российских оккупантов, уничтожив их арсенал с боеприпасами.
Видео с последствиями удара опубликовал у себя в Twitter волонтер Роман Доник.
На нем видно, что в результате точного попадания украинского снаряда произошла детонация боеприпасов ВС РФ, следствием которой стал зрелищный «фейерверк» из разлетающихся в разные стороны ракет.
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