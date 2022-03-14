Бойцы ВСУ устроили зрелищный «фейерверк», попав снарядом в арсенал оккупантов — видео

14 марта, 10:51
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В результате удара хранившиеся в арсенале ракеты ВС РФ начали разлетаться в разные стороны (Фото:Скриншот видео @donikroman/Twitter)

В результате удара хранившиеся в арсенале ракеты ВС РФ начали разлетаться в разные стороны (Фото:Скриншот видео @donikroman/Twitter)

Украинские военные нанесли удар по позициям российских оккупантов, уничтожив их арсенал с боеприпасами.

Видео с последствиями удара опубликовал у себя в Twitter волонтер Роман Доник.

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На нем видно, что в результате точного попадания украинского снаряда произошла детонация боеприпасов ВС РФ, следствием которой стал зрелищный «фейерверк» из разлетающихся в разные стороны ракет.

https://twitter.com/donikroman/status/1503083104965206023
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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Боеприпасы Арсенал Война России против Украины

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