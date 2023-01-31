Детонация БК оккупантов привела к грандиозному взрыву, уничтожившему их командный пункт — видео
Выжившие оккупанты сбежали, бросив своих раненых (Фото:Скриншот видео 28-й ОМБр)
Украинские артиллеристы нанесли удар по складу с боеприпасами российских захватчиков, детонация которых привела к колоссальным разрушениям.
Соответствующее видео во вторник, 31 января, было опубликовано в Facebook 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.
На нем видно, как в результате точного попадания по месту хранения БК оккупантов происходит грандиозный взрыв, полностью уничтоживший командный пункт ВС РФ.
«Захватчики были настолько перепуганы, что сбежали на краденом мотоцикле, бросив своих раненых», — отметили бойцы ВСУ.