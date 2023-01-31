Детонация БК оккупантов привела к грандиозному взрыву, уничтожившему их командный пункт — видео 31 января, 12:14 Выжившие оккупанты сбежали, бросив своих раненых (Фото:Скриншот видео 28-й ОМБр)

Украинские артиллеристы нанесли удар по складу с боеприпасами российских захватчиков, детонация которых привела к колоссальным разрушениям.

Соответствующее видео во вторник, 31 января, было опубликовано в Facebook 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

На нем видно, как в результате точного попадания по месту хранения БК оккупантов происходит грандиозный взрыв, полностью уничтоживший командный пункт ВС РФ.

Видео дня

«Захватчики были настолько перепуганы, что сбежали на краденом мотоцикле, бросив своих раненых», — отметили бойцы ВСУ.