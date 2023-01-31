Детонация БК оккупантов привела к грандиозному взрыву, уничтожившему их командный пункт — видео

31 января, 12:14
Поделиться:
Выжившие оккупанты сбежали, бросив своих раненых (Фото:Скриншот видео 28-й ОМБр)

Выжившие оккупанты сбежали, бросив своих раненых (Фото:Скриншот видео 28-й ОМБр)

Украинские артиллеристы нанесли удар по складу с боеприпасами российских захватчиков, детонация которых привела к колоссальным разрушениям.

Соответствующее видео во вторник, 31 января, было опубликовано в Facebook 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Читайте также:
Украинские десантники отразили штурм РФ вблизи Марьинки. Оккупанты понесли потери — видео

На нем видно, как в результате точного попадания по месту хранения БК оккупантов происходит грандиозный взрыв, полностью уничтоживший командный пункт ВС РФ.

Видео дня

«Захватчики были настолько перепуганы, что сбежали на краденом мотоцикле, бросив своих раненых», — отметили бойцы ВСУ.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1620366076042436609?s=46&t=A3hVA77oL2UGZlF4gsSl4w
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Артиллерия Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X