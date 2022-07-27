ВСУ на юге выполнили 300 огневых задач: уничтожены 89 оккупантов и склад боеприпасов 27 июля, 04:37 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

На южных рубежах защиты украинские защитники выполнили 300 огневых задач. Были уничтожены 89 захватчиков, вражеские склады и техника россиян.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



За прошедшие сутки, 26 июля, враг предпринял попытку восстановить утраченное положение путем проведения контратаки в направлении Брускинское — Белогорка. Удачи не имел.

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В Николаевской области проводил воздушную разведку и потерял БПЛА Элерон-3, а при попытке применить дрон-камикадзе типа Лансет, которым пытался атаковать радиолокационную станцию, дрон был уничтожен стрелковым оружием.

Четыре удара нанесены вражеской авиацией по позициям ВСУ. Утром – дважды парой ударных Ка-52. Украинские военные потери не понесли.

Во время ракетной атаки парой враждебных Су-34 ракетами типа Х-31 в направлении Баштанки обе ракеты были уничтожены силами украинской противовоздушной обороны.

К вечеру тяжелой артиллерией 152-го калибра была обстреляна Большая Костромка. Попадание по открытым местностям, без потерь.

В течение суток ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ поддерживался огневой контроль основных транспортных артерий временно оккупированных территорий Херсона. В общей сложности выполнено 300 огневых задач.

Подтвержденные потери врага составляют: 89 захватчиков, танк Т-62, самоходная гаубица Мста-С и Мста-Б, минометный комплекс Сани, 2 единицы бронированной и 6 автомобильной техники, а в Белогорке уничтожен склад вражеских боеприпасов.

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Корабельная группировка флота оккупантов в количестве 11 единиц продолжает маневры и укрытие в ракетно-безопасных районах Черного моря, вдоль крымского побережья. Между тем, 2 ракетных и 1 большой десантный корабль — в готовности к применению по назначению.

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