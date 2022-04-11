На южном рубеже ВСУ уничтожили 84 оккупанта и 13 единиц техники врага
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
В южных регионах украинские военные за сутки, 10 апреля, ликвидировали 84 российских военных. Кроме того, было уничтожено 13 единиц техники.
Об этом сообщает оперативное командование Юг.
Война России против Украины — главные события 10 апреля
В Николаевском и Херсонском направлении противник продолжает обороняться и пытается восстановить силы и ресурс, чтобы перейти к наступлению.
Оккупанты совершили три ракетных удара по населенным пунктам Николаевской области. Пострадавших нет.
В то же время украинские военные получили новые трофеи — многоцелевой транспортер, а также точно уничтожены танк Т-72 и три беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.
Всего за сутки на южном рубеже нашей обороны вражеские потери составили 84 кафира и 13 единиц техники.
Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне остается на позициях блокировки портов и проводит разоблачение надводной обстановки и разведку.
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