На южном рубеже ВСУ уничтожили 84 оккупанта и 13 единиц техники врага

11 апреля, 04:49
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

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В южных регионах украинские военные за сутки, 10 апреля, ликвидировали 84 российских военных. Кроме того, было уничтожено 13 единиц техники.

Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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В Николаевском и Херсонском направлении противник продолжает обороняться и пытается восстановить силы и ресурс, чтобы перейти к наступлению.

Видео дня
https://www.facebook.com/watch/?v=663230481432450

Оккупанты совершили три ракетных удара по населенным пунктам Николаевской области. Пострадавших нет.

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В то же время украинские военные получили новые трофеи — многоцелевой транспортер, а также точно уничтожены танк Т-72 и три беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

Всего за сутки на южном рубеже нашей обороны вражеские потери составили 84 кафира и 13 единиц техники.

Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне остается на позициях блокировки портов и проводит разоблачение надводной обстановки и разведку.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война России против Украины

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