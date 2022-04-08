Командный состав лидирует: ВСУ уничтожили более полусотни оккупантов из Кавказского казачьего полка — видео
Реальные потери полка могут быть намного выше (Фото:Коллаж НВ)
Потери 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВС РФ в Украине составил как минимум 55 человек.
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Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео с посвященного им памятного мероприятия.
Как отметил украинский офицер Анатолий Штефан, судя по фото ликвидированных оккупантов, большинство из них входило в командный состав.
В то же время реальные потери полка могут быть намного выше, поскольку тела простых военных с поля боя российское руководство не забирает.
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