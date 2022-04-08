Командный состав лидирует: ВСУ уничтожили более полусотни оккупантов из Кавказского казачьего полка — видео

8 апреля, 10:49
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Реальные потери полка могут быть намного выше (Фото:Коллаж НВ)

Реальные потери полка могут быть намного выше (Фото:Коллаж НВ)

Потери 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВС РФ в Украине составил как минимум 55 человек.

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Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео с посвященного им памятного мероприятия.

Как отметил украинский офицер Анатолий Штефан, судя по фото ликвидированных оккупантов, большинство из них входило в командный состав.

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В то же время реальные потери полка могут быть намного выше, поскольку тела простых военных с поля боя российское руководство не забирает.

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1512142258124083212
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские казаки Война России против Украины

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