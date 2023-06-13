ВСУ за сутки уничтожили около 4 рот оккупантов на Таврическом направлении

13 июня, 01:05
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ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

Украинские военные на Таврическом направлении продолжают наносить существенные потери оккупантам в живой силе и технике. За сутки противник потерял там око четырех рот убитыми и ранеными.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

Как отметил генерал, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ Таврического направления в течение суток выполнили 1431 год огневой задачи.

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«Потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты», — рассказал Тарнавский.

Кроме того, 25 единиц военной техники войск РФ были уничтожены и повреждены. Среди них, в частности:

6 танков,

5 единиц БМП,

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МТЛБ,

гаубица 2С19 Мста-С,

автомобильная техника.

Кроме того, ВСУ уничтожили склады с боеприпасами россиян.

Как сообщалось, защитники Украины в ходе наступления за прошедшую неделю продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов.

Ранее Институт изучения войны сообщал о локальных успехах защитников Украины на западе Запорожской области, в ходе контратак на юго-запад и на юго-восток от города Орехов.

В Минобороны напомнили, что информируют о продвижении ВСУ только после закрепления украинских военных на позициях.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Контрнаступление

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