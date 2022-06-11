Украинские военные уничтожили 39 оккупантов на юге

11 июня, 02:03
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

В течение суток, 10 июня, на Южном направлении украинские военные уничтожили 39 оккупантов. Кроме того, было уничтожено, по меньшей мере, 11 единиц техники.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

«Не преуспевая в продвижении на суше, враг испытывает мощь наших позиции вертолетными ударами с воздуха. В ответ наши Ми-8 нанесли удар по скоплению противника на Херсонщине, а Су-27 по составу боеприпасов и скоплению вражеской техники на Николаевщине. В ходе изучения маршрута продвижения в глубь оккупированной Херсонщины наша разведывательная группа уничтожила группу рашистских десантников, завладев их оружием и средствами связи», — говорится в сообщении.
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За сутки украинские защитники уничтожили 39 оккупантов и по меньшей мере 11 единиц техники: танк Т-62, четыре бронированных автомобиля, три грузовика, автоматизированный комплекс радиоэлектронной борьбы Борисоглебск-2 и две гаубицы Мста-Б. Также уничтожен полевой склад боеприпасов в районе Давыдова Брода.
В Черноморской операционной зоне идет блокировка судоходства, вражеские корабли держат под угрозой ракетные удары почти всю территорию Украины.
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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война России против Украины

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