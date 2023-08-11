Враг потерял более 270 человек за сутки на Таврическом направлении 11 августа, 00:24 Было уничтожено 18 единиц военной техники противника (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

Артиллерийские подразделения в течение суток, 10 августа, выполнили 1678 огневых задач на Таврическом направлении. Потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 279 человек.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский.



В частности, потери россиян за сутки составили погибшие — 73, раненые — 206.

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Кроме того, было уничтожено 18 единиц военной техники противника. В частности, 4 танка, 6 ББМ, 4 артиллерийских системы и минометы, 1 БпЛА, 3 единицы автомобильной техники.



Также было уничтожено 1 склад боеприпасов, 1 пункт управления БпЛА и 1 логистический центр.

