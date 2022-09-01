За сутки ВСУ на юге уничтожили более 200 оккупантов и понтонную переправу захватчиков 1 сентября, 03:37 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

В сутки, 31 августа, украинские военные уничтожили на юге 201 оккупанта, 12 танков Т-72 и 18 единиц автобронетехники. Кроме того, было уничтожено шесть складов боеприпасов.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



Авиация ВСУ нанесла 24 удара по местам сосредоточения противника, его сил и средств, командных и опорных пунктах, логистических центрах, транспортных путях и боевых позициях.

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Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены удары по вражеским пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, станциям радиоэлектронной борьбы и радиолокационных, реактивным системам залпового огня и средствам ПВО.

Налаженная захватчиками понтонная переправа в районе Дарьевки уничтожена.

Потери врага составляют: 201 военный, 12 танков Т-72 и 18 единиц автобронетехники.

«Метко уничтожены тяжелая огнеметная система Сонцепек, зенитно-ракетный комплекс Бук-М3, пять гаубиц Мста-Б, самоходная гаубица Акация, две самоходные артустановки, три мобильных миномета. Ликвидировано шесть складов вражеских боеприпасов в Бериславском, Геническом и Херсонском районах, а также командные пункты 331-го парашютно-десантного и 56-го десантно-штурмового полков», — уточнили в ОК Юг, добавив, что окончательные потери врага уточняются.

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