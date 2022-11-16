ВСУ уничтожили вражеские склады боеприпасов в Новой Каховке и Олешках

16 ноября, 06:09
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

За сутки, 15 ноября, ВСУ уничтожили 15 единиц авто-бронетехники противника. Также были поражены два склада боеприпаса в Новой Каховке и Олешках.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Ракетно-артиллерийские подразделения в течение дня осуществляли атаки по позициям и районам сосредоточения противника на левом берегу Днепра и Кинбурнской косы, выполнив более полусотни огневых задач.

Видео дня

https://www.facebook.com/okPivden/posts/pfbid036tz5DLrMRRBBMHU4JnNDw3oXS4Q6WwqASk6T6WysJxDpwawrZJGepm7Gk5KjjNvMl&show_text=true&width=500

В результате действий было уничтожено:

17 русских оккупантов;

15 единиц авто-бронетехники;

2 самоходные артиллерийские установки;

разведывательный беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10;

2 склада боеприпасов в Новой Каховке и Олешках.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Юг Украины Война в Украине Война России против Украины

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