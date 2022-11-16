ВСУ уничтожили вражеские склады боеприпасов в Новой Каховке и Олешках
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
За сутки, 15 ноября, ВСУ уничтожили 15 единиц авто-бронетехники противника. Также были поражены два склада боеприпаса в Новой Каховке и Олешках.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
Ракетно-артиллерийские подразделения в течение дня осуществляли атаки по позициям и районам сосредоточения противника на левом берегу Днепра и Кинбурнской косы, выполнив более полусотни огневых задач.
В результате действий было уничтожено:
17 русских оккупантов;
15 единиц авто-бронетехники;
2 самоходные артиллерийские установки;
разведывательный беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10;
2 склада боеприпасов в Новой Каховке и Олешках.