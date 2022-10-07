ВСУ на юге уничтожили более сотни оккупантов и 18 гаубиц 7 октября, 05:39 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ за сутки, 6 октября, на юге уничтожили 18 российских гаубиц, более сотни российских военных. Кроме того, снова был «приземлен» беспилотник иранского производства Mohajer-6.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



В течение боевого дня было уничтожено шесть разведчиков типа Орлан-10 и один Мохаджер -6 в Бериславском и Николаевском районах. Также были сбиты три атакующих Одесщину Шахед-136.

Видео дня

Всего ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 347 огневых задач. Наша авиация нанесла 7 ударов, в том числе по опорным пунктам, районам сосредоточения сил и средств противника в Бериславском районе, по вражеским силам противовоздушной обороны – в Каховском.

Подтвержденные потери противника:

105 россиян;

8 танков;

18 крупнокалиберных гаубиц Мста-С и Мста-Б;

самоходная пушка Пион;

пушка-гаубица 152-го калибра,

4 миномета;

15 единиц автобронетехники;

три склада с боеприпасами в Баштанском и Бериславском районах.

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Еще шесть единиц вражеской техники, среди которых танки, боевая бронированная машина, гаубица и радиоэлектронная станция борьбы — существенно повреждены.

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