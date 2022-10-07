ВСУ на юге уничтожили более сотни оккупантов и 18 гаубиц
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
ВСУ за сутки, 6 октября, на юге уничтожили 18 российских гаубиц, более сотни российских военных. Кроме того, снова был «приземлен» беспилотник иранского производства Mohajer-6.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
В течение боевого дня было уничтожено шесть разведчиков типа Орлан-10 и один Мохаджер -6 в Бериславском и Николаевском районах. Также были сбиты три атакующих Одесщину Шахед-136.
Всего ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 347 огневых задач. Наша авиация нанесла 7 ударов, в том числе по опорным пунктам, районам сосредоточения сил и средств противника в Бериславском районе, по вражеским силам противовоздушной обороны – в Каховском.
Подтвержденные потери противника:
105 россиян;
8 танков;
18 крупнокалиберных гаубиц Мста-С и Мста-Б;
самоходная пушка Пион;
пушка-гаубица 152-го калибра,
4 миномета;
15 единиц автобронетехники;
три склада с боеприпасами в Баштанском и Бериславском районах.
Еще шесть единиц вражеской техники, среди которых танки, боевая бронированная машина, гаубица и радиоэлектронная станция борьбы — существенно повреждены.