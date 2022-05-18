ВСУ обезвредили 15 воздушных целей российских оккупантов за минувшие сутки
Ракета (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование Восток)
17 мая ударная авиация Воздушных Сил нанесла удары по ротно-тактическим группам оккупантов, скоплению техники, живой силе и складам боеприпасов врага.
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Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.
Противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила 10 беспилотников оперативно-тактического уровня.
Еще одна БПЛА и четыре крылатые ракеты уничтожили зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Всего за сутки поражено 15 воздушных целей:
- 11 БпЛА (ОТР);
- 4 крылатые ракеты.
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