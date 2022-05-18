ВСУ обезвредили 15 воздушных целей российских оккупантов за минувшие сутки

18 мая, 03:43
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Ракета (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование Восток)

Ракета (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование Восток)

17 мая ударная авиация Воздушных Сил нанесла удары по ротно-тактическим группам оккупантов, скоплению техники, живой силе и складам боеприпасов врага.

Война России против Украины — главные события 17 мая

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

Противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила 10 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Видео дня

Еще одна БПЛА и четыре крылатые ракеты уничтожили зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Всего за сутки поражено 15 воздушных целей:

  • 11 БпЛА (ОТР);
  • 4 крылатые ракеты.
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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   ПВО Война России против Украины

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