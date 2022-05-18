ВСУ обезвредили 15 воздушных целей российских оккупантов за минувшие сутки 18 мая, 03:43 Цей матеріал також доступний українською Ракета (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование Восток)

17 мая ударная авиация Воздушных Сил нанесла удары по ротно-тактическим группам оккупантов, скоплению техники, живой силе и складам боеприпасов врага.



Война России против Украины — главные события 17 мая

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

Противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила 10 беспилотников оперативно-тактического уровня.



Видео дня

Еще одна БПЛА и четыре крылатые ракеты уничтожили зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Всего за сутки поражено 15 воздушных целей:

11 БпЛА (ОТР);

4 крылатые ракеты.

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