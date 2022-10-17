Украинские военные за час сбили девять иранских дронов 17 октября, 01:07 Всего за сутки ВСУ уничтожили 11 иранских дронов (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Украинские военные за сутки смогли уничтожить 11 иранских дронов-камикадзе, которыми Россия атаковала Украину.

Примечательно, что девять дронов были сбиты за один час — с 21:30 до 22:30.

Инфографика: НВ

В конце августа СМИ со ссылкой на представителей западной разведки писали, что Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников. Данную информацию также подтвердил Белый дом.

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По данным CNN, Россия получила три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.

По данным украинского Минобороны, войска РФ имеют около 300 дронов иранского производства. По словам президента Зеленского, Москва заказала в общей сложности 2400 дронов у Тегерана. Впрочем, в Иране открещиваются от поставок беспилотников России.

В середине сентября появились первые свидетельства того, что российские оккупанты используют иранские беспилотники в войне с Украиной.

Россия использует иранские дроны не только против военных целей, но и нанося удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре, создавая угрозу для мирных жителей.

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, украинские военные сбивают 85% дронов-камикадзе Shahed.