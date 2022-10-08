ВСУ на юге уничтожили более 100 оккупантов, шесть танков и восемь гаубиц врага 8 октября, 03:38 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинская авиация за сутки, 7 октября, нанесла 15 авиационных ударов по врагу. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 360 огневых задач по средствам ПВО противника, по трем районам сосредоточения вражеских сил и техники, а также по опорному пункту в Бериславском районе.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Очередной беспилотник Орлан-10 был уничтожен в районе поселка Красное Бериславщины. Дважды в течение дня противник пытался наступать мотострелковым взводом при поддержке танка в районе Давыдова Брода и Малой Александровки. В результате стрелкового боя и огня артиллерии, противник понес потери и вынужденно отошел.

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Поздно вечером оккупационные войска атаковали тремя дронами-камикадзе Shahed-136 Одесщину и Николаевщину. Все три крылатые самоубийцы были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны.

Вечером оккупационные войска еще раз обстреляли Никопольский район из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. В райцентре в результате обстрела повреждены 2 частных дома, 2 хозяйственные сооружения, опора ЛЭП.

В близлежащих населенных пунктах повреждены 16 частных домов, 19 хозяйственных построек, автотранспорт. Один человек погиб, трое ранены.

Подтвержденные потери противника зафиксированы на уровне: 110 российских военных, 6 танков, 8 крупнокалиберных гаубиц Мста-Б и Мста-С, реактивная система залпового огня Град, 2 пусковые установки ЗРК С-300, 9 единиц авто-бронетехники, минометный комплекс артиллерийско-минометная установка Нона-С. Еще 9 единиц вражеской техники, в том числе танк, автобронетехника и артиллерийское вооружение, существенно повреждены.