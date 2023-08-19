Силы обороны за сутки уничтожили 10 лодок российских ДРГ на юге

19 августа, 11:14
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ВСУ уничтожили 10 лодок российских ДРГ (архивное фото) (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

ВСУ уничтожили 10 лодок российских ДРГ (архивное фото) (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Силы обороны за прошедшие сутки уничтожили на юге 10 лодок, которые использовали российские диверсионно-разведывательные группы. В них были 40 оккупантов и военная техника.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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«Наша контрбатарейная борьба является достаточно мощной. За прошедшие сутки уничтожено аж 10 лодок вражеских. Это попытки [россиян] маневрировать между островами. Опять же, они [лодки] почти все гражданские, переоборудованные под диверсионно-разведывательные группы. 40 оккупантов пошли по курсу „российского военного корабля“, одна крупнокалиберная пушка и пять единиц автобронетанковой техники», — рассказала Гуменюк.

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Она отметила, что в южных регионах пока нет очень заметного изменения линии фронта, поскольку Силы обороны должны прежде всего обеспечивать безопасность защитникам, которые будут маневрировать по левому берегу.

«Поэтому пока контрбатарейная борьба, для того, чтобы вычистить все запасы вот таких лодок маневровых, которые еще могут наносить вред нашим подразделениям. Поэтому сначала уничтожаем их, а потом идем сами», — пояснила Гуменюк.

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https://www.youtube.com/watch?v=5TWB6_U8cUE&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8ICTV
Редактор: София Лазарова

Теги:   Херсонская область Юг Украины Наталья Гуменюк Река Днепр Война России против Украины ДРГ юг

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