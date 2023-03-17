Погранслужба показала, как защитники Украины уничтожают живую силу, склады и технику оккупантов — видео

17 марта, 17:50
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Украинские защитники уничтожают живую силу, склады и военную технику оккупантов (Фото:dpsu.gov.ua)

Украинские защитники уничтожают живую силу, склады и военную технику оккупантов (Фото:dpsu.gov.ua)

Бойцы Луганского пограничного отряда уничтожают живую силу, полевые склады БК и военную технику оккупантов.

Видео опубликовала ГПСУ в пятницу, 17 марта.

В ведомстве рассказали, что на днях минометчики-пограничники из пригорода Бахмута уничтожили штурмовую группу противника. Также точным выстрелом по тайнику с боеприпасами «демилитаризован» передовой отряд «вагнеровцев».

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«Неутомленные, неголодные и в шапках, работаем… Вместе к Победе!», — заявили в ГПСУ.

https://www.youtube.com/watch?v=6iJ8LkGd0rM

Генштаб сообщал, что авиация и подразделения ракетных войск и артиллерии Украины за прошедшие сутки нанесли ряд ударов по позициям российских оккупационных войск.

Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Госпогранслужба Украины Оккупант Пограничник Война России против Украины

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