Силы обороны продолжают уничтожать военную технику россиян под Соледаром — видео 11 сентября, 21:57 Украинские военнослужащие уничтожают технику оккупантов под Соледаром (Фото:Скриншот видео Сырский / Telegram)

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российскую военную технику под Соледаром, что в Донецкой области.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, опубликовав сопутствующее видео.

Он подчеркнул, что это результаты слаженной работы аэроразведчиков 30-й ОМБр Команда Вялого и военных из других подразделений.

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«FPV-камикадзе в руках наших военных очень эффективны», — добавил командующий.

24 августа Сырский посетил украинских военных оперативно-тактических групп Лиман и Соледар.

По данным Генштаба, Силы обороны продолжают наступать на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. В частности, они имели успех в районе Новоданиловки и Новопрокоповки Запорожской области.

