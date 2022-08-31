Тактика «тысячи порезов». ВСУ уничтожают тыловое обеспечение оккупантов — Подоляк 31 августа, 23:02 Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Украинские защитники уничтожают тыловое обеспечение российских войск, чтобы заставить их передвигать свои резервы по всей линии фронта, 1300 километрах.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Он отметил, что украинские военные ведут наступление не только на юге, а по всей линии фронта. Так, контрнаступление осуществляется на Мелитопольском, Харьковском направлениях, а также идет активная оборона на Донецко-Луганском направлении.

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По его словам, на юге просто увеличилось количество потенциально высокоточных обстрелов логистическо-тыловой инфраструктуры российской армии.

Подоляк подчеркнул, что украинские бойцы активно задействуют HIMARS и другие системы MLRS для того, чтобы разрушать тыловое обеспечение оккупантов — склады, топливные базы, оперативно-тактические штабы, и постепенно оттеснять захватчиков с территории Украины.

«Для чего мы задействуем эту тактику „тысячи порезов“ для российской армии? Чтобы они панически передвигали свои резервы по всей линии фронта, по всем 1300 километрах», — сказал он.

27 августа Подоляк заявил, что война РФ против Украины должна закончиться поражением Кремля и возвращением всех оккупированных территорий.

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