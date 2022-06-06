Один расчет — минус двадцать танков. Как работает ракетный комплекс Стугна-П — видео 6 июня, 16:22 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные используют ПТРК Стугна-П (Фото:Скриншот видео НВ)

Противотанковый ракетный комплекс Стугна-П — пример новейшего украинского оружия. Его разработали в 2011 году, а вооружать армию ним начали в 2014 году.



Ракета комплекса может поражать цель на расстоянии до 5,5 км. Стугна-П управляется лазерной наводкой, а мобильность и простота использования позволяет вести огонь с любого холма.



Видео дня

Ракетный комплекс с первых дней войны показал высокую эффективность против техники противника. ВСУ публикуют десятки видео, на которых один ПТРК за несколько минут уничтожает до пяти российских танков, бензовозов или систем ПВО.



Больше о применении Стугна-П смотрите в сюжете НВ:



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