Один расчет — минус двадцать танков. Как работает ракетный комплекс Стугна-П — видео

6 июня, 16:22
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Украинские военные используют ПТРК Стугна-П (Фото:Скриншот видео НВ)

Украинские военные используют ПТРК Стугна-П (Фото:Скриншот видео НВ)

Противотанковый ракетный комплекс Стугна-П — пример новейшего украинского оружия. Его разработали в 2011 году, а вооружать армию ним начали в 2014 году.

Ракета комплекса может поражать цель на расстоянии до 5,5 км. Стугна-П управляется лазерной наводкой, а мобильность и простота использования позволяет вести огонь с любого холма.

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Ракетный комплекс с первых дней войны показал высокую эффективность против техники противника. ВСУ публикуют десятки видео, на которых один ПТРК за несколько минут уничтожает до пяти российских танков, бензовозов или систем ПВО.

Больше о применении Стугна-П смотрите в сюжете НВ:

https://www.youtube.com/embed/e2UEnh3ffxg
Редактор: Карина Пасечник

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Теги:   Танки Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российское оружие Российская армия ПТРК Война России против Украины Стугна-П

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