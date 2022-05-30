Оружие, которое наводит ужас на оккупантов. Пять новых уничтоженных целей с помощью Javelin — видео

30 мая, 10:10
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Javelin наводит ужас на солдат РФ (Фото:Скриншот видео НВ)

Javelin наводит ужас на солдат РФ (Фото:Скриншот видео НВ)

Американская противотанковая система Javelin стала одним из символов украинского сопротивления еще с первых дней российского вторжения. Военные ВСУ и бойцы терробороны малыми группами устраивают засады и уничтожают танки, БТР и БМП противника.

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https://www.youtube.com/embed/CawMuDTF-Qs

Новыми видео удачных попаданий из Javelin делятся морские пехотинцы 501-го отдельного батальона морской пехоты, 5-й резервный батальон 28 ОМБР имени Рыцарей Зимнего Похода и 30-я отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского.

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Согласно телефонным разговорам оккупантам, перехваты которых публикует СБУ, Javelin наводит страх на российских военных, ведь сокрушительного удара можно ожидать буквально отовсюду.

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Редактор: Карина Пасечник

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Теги:   Военная техника Вооруженные Силы Украины (ВСУ) БТР БМП Российские танки Javelin Война России против Украины Терроборона

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