Авиация и артиллерия Украины атаковали позиции оккупантов: Генштаб сообщил, что попало под удары

23 февраля, 08:15
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Как авиация и артиллерия атаковали позиции оккупантов (Фото:Генштаб)

Как авиация и артиллерия атаковали позиции оккупантов (Фото:Генштаб)

В течение предыдущих суток авиация и артиллерия Сил обороны Украины наносила удары по позициям российских оккупационных войск.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 23 февраля.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу врага на огневой позиции.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов.

Накануне советники мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что ВСУ уничтожили два склада с топливом во временно оккупированном городе.

https://www.youtube.com/watch?v=9OjtB_cpzIA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Артиллерия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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