«Ленд-лиз» от россиян. Нацгвардейцы показали, как уничтожают оккупантов из трофейной Мсты — видео 14 ноября, 17:00 Нацгвардейцы уничтожают оккупантов из трофейной Мсты (Фото:www.facebook.com/NGUmainpage)

В понедельник, 14 ноября нацгвардейцы показали, как уничтожают российских оккупантов из трофейной Мсты.

«Как бы ни пытался враг продвинуться, чтобы выйти на Константиновку — МСТА-Б 152 мм, полученная раньше от россиян по «Ленд-лизу», не утихает ни на минуту», — говорится в сообщении Нацгвардии в Facebook.

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В ведомстве рассказали, что по итогам прошлой недели на счету нацгвардейцев:

десять точных попаданий в технику и позиции врага,

уничтожены два танка,

одна боевая бронированная машина,

несколько блиндажей с личным составом противника.