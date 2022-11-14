«Ленд-лиз» от россиян. Нацгвардейцы показали, как уничтожают оккупантов из трофейной Мсты — видео

14 ноября, 17:00
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Нацгвардейцы уничтожают оккупантов из трофейной Мсты (Фото:www.facebook.com/NGUmainpage)

Нацгвардейцы уничтожают оккупантов из трофейной Мсты (Фото:www.facebook.com/NGUmainpage)

В понедельник, 14 ноября нацгвардейцы показали, как уничтожают российских оккупантов из трофейной Мсты.

«Как бы ни пытался враг продвинуться, чтобы выйти на Константиновку — МСТА-Б 152 мм, полученная раньше от россиян по «Ленд-лизу», не утихает ни на минуту», — говорится в сообщении Нацгвардии в Facebook.

Видео дня

https://www.facebook.com/watch/?v=554736486462228

В ведомстве рассказали, что по итогам прошлой недели на счету нацгвардейцев:

  • десять точных попаданий в технику и позиции врага,
  • уничтожены два танка,
  • одна боевая бронированная машина,
  •  несколько блиндажей с личным составом противника.
https://www.youtube.com/watch?v=HBEM8sRzxXg
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Нацгвардия Украины Война России против Украины

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