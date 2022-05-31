Главный враг русских танков. Четыре точных выстрела ВСУ из комплекса NLAW — видео

31 мая, 15:25
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Украинские военные уничтожают технику РФ (Фото:Скриншот видео НВ)

Украинские военные уничтожают технику РФ (Фото:Скриншот видео НВ)

Шведско-британский противотанковый комплекс NLAW с первых дней помогает защищать Украину от оккупантов.

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NLAW имеет дальность стрельбы до 800 метров, а время, необходимое для открытия огня, составляет 2−3 секунды. Одного выстрела достаточно для уничтожения бронированной техники. Попадание ракеты NLAW провоцирует пожар внутри танка или БТР.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/9fHkVVrYwtE

В январе Великобритания передала Украине более тысячи единиц NLAW, которые ВСУ продуктивно используются на поле боя.

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Редактор: Карина Пасечник

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Противотанковые комплексы Полк Азов NLAW Война России против Украины

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