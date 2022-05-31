Главный враг русских танков. Четыре точных выстрела ВСУ из комплекса NLAW — видео 31 мая, 15:25 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные уничтожают технику РФ (Фото:Скриншот видео НВ)

Шведско-британский противотанковый комплекс NLAW с первых дней помогает защищать Украину от оккупантов.



Война России против Украины — главные события 31 мая

NLAW имеет дальность стрельбы до 800 метров, а время, необходимое для открытия огня, составляет 2−3 секунды. Одного выстрела достаточно для уничтожения бронированной техники. Попадание ракеты NLAW провоцирует пожар внутри танка или БТР.



Видео дня

В январе Великобритания передала Украине более тысячи единиц NLAW, которые ВСУ продуктивно используются на поле боя.



Полк Азов, 93-я ОМБр Холодный яр и другие подразделения демонстрируют новые видео эффективного уничтожения техники врага с помощью противотанковому комплексу NLAW.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.