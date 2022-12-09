В ВСУ показали, как уничтожают передовые позиции оккупантов на левом берегу Херсонской области — видео

9 декабря, 14:02
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Украинские защитники показали, как уничтожают передовые позиции российских оккупационных войск на левом берегу Херсонской области (Фото:Генштаб)

Украинские защитники показали, как уничтожают передовые позиции российских оккупационных войск на левом берегу Херсонской области (Фото:Генштаб)

Украинские защитники показали, как уничтожают передовые позиции российских оккупационных войск на левом берегу Херсонской области.

Соответствующее видео опубликовал у себя в Telegram пресс-секретарь оперативного командования Юг Владислав Назаров.

«Точными ударами из гранатометов воины отрабатывают по наблюдательным пунктам, скоплениям вражеской силы, а также по огневым позициям», — говорится в подписи к ролику.

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25 ноября в оперативном командовании Юг заявляли, что оккупанты не смогут удержать левобережную часть Херсонской области.

https://www.youtube.com/watch?v=9kKg4zTPxBc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

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