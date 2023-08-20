«Пора убираться». Гуменюк рассказала, как ВСУ уничтожают российские лодки в устье Днепра 20 августа, 08:11 Российский катер на Днепре, архивный скриншот видео Сил специальных операций (Фото:ССО)

На юге Украины россияне используют для своих военных логистических целей переоборудованные гражданские лодки, однако ВСУ ежесуточно отслеживают и уничтожают их.

Об этом в эфире телемарафона рассказала Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.



По ее словам, оккупанты маневрируют на таких лодках в устье Днепра, пытаясь подвезти своим военным боеприпасы и заменить личный состав на постах. Однако за минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще три лодки российских захватчиков.

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«Мы каждый раз их отслеживаем и уничтожаем, находя и пункты их базирования. За минувшие сутки уничтожили еще три лодки. А относительно уверенности россиян, то думаю, что им уже дошло, что пора убираться», — отметила Гуменюк.

Сутки назад, утром 19 августа, Гуменюк рассказывала, что Сил обороны юга Украины в течение 18 августа уничтожили 10 лодок, которые использовали российские диверсионно-разведывательные группы для маневров между островами Днепра. Тогда в них были 40 оккупантов и военная техника.

«Они (лодки) почти все гражданские, переоборудованные под диверсионно-разведывательные группы. 40 оккупантов пошли по курсу „русского военного корабля“, одно крупнокалиберное орудие и 5 единиц автобронетанковой техники», — рассказывала Гуменюк об итогах ударов по лодкам в течение 18 августа.

