Ситуация на Донецком направлении: Силы обороны улучшили тактическое положение, оккупанты боятся украинского контрнаступления

3 апреля, 10:35
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Силам обороны удалось улучшить тактическое положение на Донецком направлении (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Силам обороны удалось улучшить тактическое положение на Донецком направлении (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

В Донецкой области Силам обороны Украины удалось улучшить тактическое положение. Украинские защитники заняли некоторые стратегически важные позиции.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский.

По его словам, оккупационные войска РФ продолжают атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях, пытаются сосредоточить силы, но им ничего не удается.

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Кроме того, в районе Авдеевки российские оккупанты проводят некоторую ротацию.

«На сегодняшний день известно о выводе оттуда 200-й мотострелковой бригады. Их отвели, чтобы они смогли восстановить силы. В то же время есть информация, что туда зашли вагнеровцы, но пока подтверждения этому нет. В целом враг очень боится нашего контрнаступления и понимает, что их Донецкое направление истощено. Они постепенно теряют свою боевую способность», — отметил Дмитрашковский.

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Генштаб в своей утренней сводке сообщал, что оккупационная армия РФ сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Накануне президент Владимир Зеленский заявлял, что единственный путь остановить российский террор — это военная победа Украины.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Авдеевка Марьинка Контрнаступление Война России против Украины

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